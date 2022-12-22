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22 декабря, 15:58

США добавили ещё 10 российских компаний в санкционный список

США расширили санкционный список, добавив в него десять компаний из России — им будет ограничен доступ к оборудованию и технологиям страны. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина.

Под ограничения попали, в частности, концерн "Моринформсистема-Агат", ЦНИИ КМ "Прометей", ЦНИИ "Электроприбор", АО "Морские навигационные системы", а также Институт океанологии имени Ширшова РАН.

Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций

Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций

А на прошлой неделе Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. Так, страны союза наложили ограничения против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии, Вооружённые силы РФ, ВМФ, ВКС и сухопутные войска.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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