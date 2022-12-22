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22 декабря, 16:08

Путин заявил, что РФ демонстрирует показатели по экономике лучше, чем многие страны G20

Экономические показатели РФ лучше, чем в ряде стран G20. Об заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

"Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "Двадцатки", причём уверенно демонстрирует", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что это касается и основных макроэкономических показателей, и объёма ВВП.

Путин заявил, что мировая ситуация не помешает реализации планов РФ на будущее

Путин заявил, что мировая ситуация не помешает реализации планов РФ на будущее

Ранее Путин заявил, что в целом Россия прошла 2022 год достаточно уверенно. Он отметил, что у нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что нынешняя ситуация помешает реализовывать планы на будущее.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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