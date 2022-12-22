Путин заявил, что РФ демонстрирует показатели по экономике лучше, чем многие страны G20

Экономические показатели РФ лучше, чем в ряде стран G20. Об заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

"Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "Двадцатки", причём уверенно демонстрирует", — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что это касается и основных макроэкономических показателей, и объёма ВВП.