Путин заявил, что РФ демонстрирует показатели по экономике лучше, чем многие страны G20
Экономические показатели РФ лучше, чем в ряде стран G20. Об заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.
"Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах "Двадцатки", причём уверенно демонстрирует", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что это касается и основных макроэкономических показателей, и объёма ВВП.
Ранее Путин заявил, что в целом Россия прошла 2022 год достаточно уверенно. Он отметил, что у нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что нынешняя ситуация помешает реализовывать планы на будущее.
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LIFE / Павел Баранов