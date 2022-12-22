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Опубликовано 22 декабря 2022, 16:09

Путин признался, что до слёз тронут поддержкой спецоперации со стороны молодёжи

Российский лидер Владимир Путин признался, что очень тронут реакцией молодёжи на происходящее в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, иногда, глядя на их поддержку, его "пробирает до слёз". Об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания Госсовета.

Путин признался, что "до слёз" тронут поддержкой спецоперации со стороны молодёжи. Видео © LIFE

"Я сегодня был в Манеже. Знаете, до слёз пробивает, когда ребятишки, подростки и чуть постарше, собирают вещи, письма пишут [военным в зону спецоперации]", — поделился Путин.

Также глава государства подчеркнул, что многие представители молодого поколения идут добровольцами в зону СВО.

Путин поблагодарил российских воинов за то, что действуют достойно
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Также Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечты трёх детей, в частности два желания восьмилетнего мальчика Александра из Запорожской области. Шары российский лидер вытянул во время посещения Дома молодёжи.

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Александр Юнашев
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