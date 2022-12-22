Российский лидер Владимир Путин признался, что очень тронут реакцией молодёжи на происходящее в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, иногда, глядя на их поддержку, его "пробирает до слёз". Об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания Госсовета.

Путин признался, что "до слёз" тронут поддержкой спецоперации со стороны молодёжи. Видео © LIFE

"Я сегодня был в Манеже. Знаете, до слёз пробивает, когда ребятишки, подростки и чуть постарше, собирают вещи, письма пишут [военным в зону спецоперации]", — поделился Путин.

Также глава государства подчеркнул, что многие представители молодого поколения идут добровольцами в зону СВО.