Путин: Герои спецоперации укрепляют внутренний дух нации

Президент России Владимир Путин считает, что именно герои и участники специальной военной операции укрепляют силу духа нашей нации. Речь об этом зашла во время его общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

"Мы с вами в Кремле, тепло, лампы светят, а ребята в снегу. Есть те, кто совершает особенные поступки, личный героизм. Конечно, мы обязательно будем заниматься тем, чтобы ставить их в пример всему нашему обществу. Именно такие люди укрепляют внутренний дух нации. И они, конечно, есть, их много", — сказал глава государства.