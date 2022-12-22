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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 16:15

Путин: Герои спецоперации укрепляют внутренний дух нации

Президент России Владимир Путин считает, что именно герои и участники специальной военной операции укрепляют силу духа нашей нации. Речь об этом зашла во время его общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

"Мы с вами в Кремле, тепло, лампы светят, а ребята в снегу. Есть те, кто совершает особенные поступки, личный героизм. Конечно, мы обязательно будем заниматься тем, чтобы ставить их в пример всему нашему обществу. Именно такие люди укрепляют внутренний дух нации. И они, конечно, есть, их много", сказал глава государства.

Военные с передовой передали Путину, что сделают всё для победы
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Ранее Путин повторил, что специальная военная операция стала мерой вынужденной и необходимой, а российские военнослужащие действуют достойно, защищая прежде всего наших людей.

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LIFE

Марина Калегина
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