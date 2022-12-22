Путин: РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к его завершению

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что конфликт на Украине начался в 2014 году, когда там произошёл госпереворот, спровоцированный в том числе США. Об этом он сказал во время общения с журналистами после заседания Госсовета.

Путин рассказал об истоках конфликта на Украине. Видео © LIFE

"Всё это началось в 2014 году, после госпереворота, спровоцированного теми же Штатами. Когда пирожки там раздавали, на Майдане. Я уже много раз об этом говорил, но наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться", — сказал глава государства.