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22 декабря, 16:23

Путин: РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к его завершению

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что конфликт на Украине начался в 2014 году, когда там произошёл госпереворот, спровоцированный в том числе США. Об этом он сказал во время общения с журналистами после заседания Госсовета.

Путин рассказал об истоках конфликта на Украине. Видео © LIFE

"Всё это началось в 2014 году, после госпереворота, спровоцированного теми же Штатами. Когда пирожки там раздавали, на Майдане. Я уже много раз об этом говорил, но наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться", — сказал глава государства.

Путин заявил, что США "стравили" Россию и Украину

Путин заявил, что США "стравили" Россию и Украину

Ранее российский лидер Владимир Путин признался, что очень тронут реакцией молодёжи на происходящее в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, иногда, глядя на их поддержку, его "пробирает до слёз".

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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