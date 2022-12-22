Путин: Россия пощёлкает комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину
Комплексы Patriot, которые в скором времени будут переданы американскими партнёрами Киеву, — достаточно старая система, которая работает хуже отечественного С-300. Как заявил во время общения с журналистами президент страны Владимир Путин, российские военные эти комплексы быстро "пощёлкают".
Путин – о комплексах Patriot, которые США передадут Киеву. Видео © LIFE
"Мы пощёлкаем и Patriot. Те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдётся", — заявил российский лидер.
Президент выразил уверенность, что поставка Западом такого вида вооружения Украине лишь затягивает конфликт.
Ранее Лайф писал, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США поставят Украине, являются такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы Patriot.
LIFE / Павел Баранов