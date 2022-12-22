Путин: Россия пощёлкает комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину

Комплексы Patriot, которые в скором времени будут переданы американскими партнёрами Киеву, — достаточно старая система, которая работает хуже отечественного С-300. Как заявил во время общения с журналистами президент страны Владимир Путин, отправка данного вида вооружения лишь затягивает конфликт.

"Мы пощёлкаем и Patriot. Те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдётся. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё", — заявил российский лидер.