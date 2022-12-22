Путин: Россия пощёлкает комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину

Комплексы Patriot, которые в скором времени будут переданы американскими партнёрами Киеву, — достаточно старая система, которая работает хуже отечественного С-300. Как заявил во время общения с журналистами президент страны Владимир Путин, российские военные эти комплексы быстро "пощёлкают".

Путин – о комплексах Patriot, которые США передадут Киеву. Видео © LIFE

"Мы пощёлкаем и Patriot. Те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдётся", — заявил российский лидер.

Президент выразил уверенность, что поставка Западом такого вида вооружения Украине лишь затягивает конфликт.