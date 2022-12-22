ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 16:26
12240

Путин: Россия пощёлкает комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину

Комплексы Patriot, которые в скором времени будут переданы американскими партнёрами Киеву, — достаточно старая система, которая работает хуже отечественного С-300. Как заявил во время общения с журналистами президент страны Владимир Путин, российские военные эти комплексы быстро "пощёлкают".

Путин – о комплексах Patriot, которые США передадут Киеву. Видео © LIFE

"Мы пощёлкаем и Patriot. Те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдётся", заявил российский лидер.

Президент выразил уверенность, что поставка Западом такого вида вооружения Украине лишь затягивает конфликт.

Путин: РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к его завершению
Путин: РФ стремится не к раскручиванию маховика конфликта на Украине, а к его завершению

Ранее Лайф писал, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США поставят Украине, являются такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы Patriot.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar