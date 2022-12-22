Путин — о потолке цен: Запад привык грабить другие страны, это "атавизм колониализма"

Введение западными странами потолка цен на российские энергоносители является ни чем иным, как "атавизмом колониализма", так как эти государства уже привыкли к грабежу. Об этом в ходе диалога с журналистами рассказал президент России Владимир Путин.

"Сейчас пытаются ввести ограничения цен. Кто является производителем (ресурсов. — Прим. Лайфа): Россия, арабские страны, Латинская Америка, Азия. Производится в этих странах, а потребляется в Европе и Штатах. Это атавизм колониализма. Они привыкли грабить другие страны", — подчеркнул президент.