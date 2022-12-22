Путин — о потолке цен: Запад привык грабить другие страны, это "атавизм колониализма"
Путин назвал атавизмом колониализма введение Западом потолка цен на энергоносители РФ
Введение западными странами потолка цен на российские энергоносители является ни чем иным, как "атавизмом колониализма", так как эти государства уже привыкли к грабежу. Об этом в ходе диалога с журналистами рассказал президент России Владимир Путин.
"Сейчас пытаются ввести ограничения цен. Кто является производителем (ресурсов. — Прим. Лайфа): Россия, арабские страны, Латинская Америка, Азия. Производится в этих странах, а потребляется в Европе и Штатах. Это атавизм колониализма. Они привыкли грабить другие страны", — подчеркнул президент.
Ранее стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.
Лайф также писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба. Глава государства также указал, что вскоре подпишет указ об ответных мерах на потолок цен.
LIFE / Павел Баранов