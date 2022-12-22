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Опубликовано 22 декабря 2022, 16:39

Путин: Чем быстрее к Киеву придёт осознание необходимости переговоров, тем лучше

Любой конфликт заканчивается мирными переговорами, напомнил в беседе с журналистами президент России Владимир Путин. По его словам, чем быстрее к руководству Киева придёт осознание необходимости диалога с Москвой, тем будет лучше.

Путин заявил, что чем быстрее к Киеву придёт осознание необходимости переговоров, тем лучше. Видео © LIFE

"Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придёт к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались", — сказал он и добавил, что Киев сам себе запретил вести переговоры с Россией.

Кремль счёл невозможными переговоры Путина и Байдена при ультиматуме об "уходе с Украины"
Кремль счёл невозможными переговоры Путина и Байдена при ультиматуме об "уходе с Украины"

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Тем временем Владимир Зеленский сначала отвергал любые возможности диалога и даже выпустил соответствующий указ, затем выдвинул ряд условий, а позже заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления Киева подтверждают нежелание вести переговоры.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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