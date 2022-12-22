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22 декабря, 16:38

Путин объяснил сложной эпидситуацией отмену предновогодней встречи с крупным бизнесом

Президент России Владимир Путин отменил предновогоднюю встречу с крупным бизнесом из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Я с удовольствием всегда встречаюсь с коллегами, но сейчас вот и ковид начал подниматься опять, и ещё одна напасать — этот грипп свиной. Вопрос только вот в этом", — сказал российский лидер.

Он отметил, что участники встречи могут представлять друг для друга определённую опасность с эпидемиологической точки зрения.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин заявил об отмене традиционной новогодней встречи в Кремле. Об этом он сообщил, завершая заседание Государственного совета по молодёжной политике.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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