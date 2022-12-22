В ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина один из журналистов обратил внимание на то, что в последнее время российский лидер часто встречается с военными. Комментируя данное замечание, глава государства отметил, что здесь нет ничего удивительного, ведь он действительно каждый день проводит такие встречи.