Путин заявил, что каждый день проводит встречи с военными
Путин заявил, что каждый день проводит встречи с военными
В ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина один из журналистов обратил внимание на то, что в последнее время российский лидер часто встречается с военными. Комментируя данное замечание, глава государства отметил, что здесь нет ничего удивительного, ведь он действительно каждый день проводит такие встречи.
"Это вас удивляет? Каждый день, чтоб вы понимали. Каждый день", — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что герои спецоперации укрепляют внутренний дух нации. Он отметил, что власти будут заниматься тем, чтобы ставить их в пример всему нашему обществу.
LIFE / Павел Баранов