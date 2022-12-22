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Опубликовано 22 декабря 2022, 16:32

Путин заявил, что каждый день проводит встречи с военными

Путин заявил, что каждый день проводит встречи с военными

В ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина один из журналистов обратил внимание на то, что в последнее время российский лидер часто встречается с военными. Комментируя данное замечание, глава государства отметил, что здесь нет ничего удивительного, ведь он действительно каждый день проводит такие встречи.

"Это вас удивляет? Каждый день, чтоб вы понимали. Каждый день", — сказал глава государства.

Путин признался, что до слёз тронут поддержкой спецоперации со стороны молодёжи
Путин признался, что до слёз тронут поддержкой спецоперации со стороны молодёжи

Ранее Путин заявил, что герои спецоперации укрепляют внутренний дух нации. Он отметил, что власти будут заниматься тем, чтобы ставить их в пример всему нашему обществу.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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