Путин поделился планами на новогоднюю ночь

Президент РФ Владимир Путин планирует встретить Новый год в кругу близких людей. Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Госсовета, отвечая на вопрос Лайфа.

Путин рассказал, как планирует встречать Новый год. Видео © LIFE

"Ничего необычного нет, постараюсь встретить Новый год в кругу близких, чтобы рядом были близкие, посмотрю выступление президента", — с улыбкой сказал глава государства.

Он также добавил, что продолжает заниматься спортом, поскольку это является средством поддержания физической формы, которое помогает сохранять работоспособность.

"Я должен быть в работоспособном состоянии. Это правильная "таблетка", чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. И всем вам желаю так же относиться к спорту, это хорошее дело. Говорят, это помогает сохранять интеллектуальные способности. В здоровом теле — здоровый дух!" — сказал российский лидер.