Путин объяснил, почему частные лица не смогли бы взорвать "Северные потоки"
Президент Владимир Путин: Подрыв "Северных потоков" — это акт международного государственного терроризма
Президент России Владимир Путин назвал диверсию на "Северных потоках" международным государственным терроризмом и выразил мнение, что частные лица совершить бы такое не смогли. Речь об этом зашла во время его общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.
Путин назвал диверсию на "Северных потоках" международным государственным терроризмом. Видео © LIFE
"Это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма, потому что индивидуальные лица, частные лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это сделано при поддержке государств. Как говорят: "Смотри, кто заинтересован?" Кто заинтересован в том, чтобы российский газ проходил только через Украину, тот и взорвал. Но никто не расследует. Расследования нет — удивительно, но факт", — отметил российский лидер.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
LIFE