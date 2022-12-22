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22 декабря, 16:46

Путин объяснил, почему частные лица не смогли бы взорвать "Северные потоки"

Президент Владимир Путин: Подрыв "Северных потоков" — это акт международного государственного терроризма

Президент России Владимир Путин назвал диверсию на "Северных потоках" международным государственным терроризмом и выразил мнение, что частные лица совершить бы такое не смогли. Речь об этом зашла во время его общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

Путин назвал диверсию на "Северных потоках" международным государственным терроризмом. Видео © LIFE

"Это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма, потому что индивидуальные лица, частные лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это сделано при поддержке государств. Как говорят: "Смотри, кто заинтересован?" Кто заинтересован в том, чтобы российский газ проходил только через Украину, тот и взорвал. Но никто не расследует. Расследования нет — удивительно, но факт", — отметил российский лидер.

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Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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