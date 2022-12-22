Путин объяснил, почему частные лица не смогли бы взорвать "Северные потоки"

Президент России Владимир Путин назвал диверсию на "Северных потоках" международным государственным терроризмом и выразил мнение, что частные лица совершить бы такое не смогли. Речь об этом зашла во время его общения с журналистами после заседания Госсовета в четверг.

"Это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма, потому что индивидуальные лица, частные лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это сделано при поддержке государств. Как говорят: "Смотри, кто заинтересован?" Кто заинтересован в том, чтобы российский газ проходил только через Украину, тот и взорвал. Но никто не расследует. Расследования нет — удивительно, но факт", — отметил российский лидер.