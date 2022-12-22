Путин: Для России представляют опасность люди, которые "вынимают" из страны деньги
Граждане, которые не дорожат Россией, а "просто вынимают отсюда деньги", представляют опасность для страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос об отечественных предпринимателях.
"Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, <...> когда он дорожит не страной, в которой живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах, — такие люди представляют для нас опасность", — сказал президент в ходе пресс-конференции.
При этом глава государства отметил, что основная часть представителей отечественного бизнеса являются патриотами, которые стремятся работать на благо российской экономики.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции признался, что до слёз тронут поддержкой спецоперации со стороны молодёжи. Также глава государства подчеркнул, что многие представители молодого поколения идут добровольцами в зону боевых действий.
LIFE / Павел Баранов