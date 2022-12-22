Путин: Для России представляют опасность люди, которые "вынимают" из страны деньги

Граждане, которые не дорожат Россией, а "просто вынимают отсюда деньги", представляют опасность для страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос об отечественных предпринимателях.

"Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, <...> когда он дорожит не страной, в которой живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах, — такие люди представляют для нас опасность", — сказал президент в ходе пресс-конференции.