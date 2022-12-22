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22 декабря, 16:59

Песков: Встречу Путина с журналистами 22 декабря нельзя считать итоговой пресс-конференцией

Общение президента России Владимира Путина с кремлёвским пулом 22 декабря нельзя считать традиционной итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Но, по крайней мере, [это] общение с кремлёвским пулом", — сказал он.

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Песков добавил, что, вероятнее всего, это последнее подобное мероприятие в 2022 году. Обычно президент проводит большую пресс-конференцию с журналистами по итогам года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в Кремле не будет проводиться традиционная праздничная встреча в преддверии Нового года.

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Kremlin.ru

Илья Суриков

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