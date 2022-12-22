Песков: Встречу Путина с журналистами 22 декабря нельзя считать итоговой пресс-конференцией

Общение президента России Владимира Путина с кремлёвским пулом 22 декабря нельзя считать традиционной итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Но, по крайней мере, [это] общение с кремлёвским пулом", — сказал он.

Песков добавил, что, вероятнее всего, это последнее подобное мероприятие в 2022 году. Обычно президент проводит большую пресс-конференцию с журналистами по итогам года.