В США заявили о готовности Байдена встретиться с Путиным, но при одном условии

Американский лидер Джо Байден готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, но лишь при наличии "серьёзной готовности" со стороны РФ. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьёзную готовность, то он определённо готов будет с ним встретиться", — сказал Кирби.

Вместе с этим он подчеркнул, что диалог с Россией состоялся бы только после проведения необходимых консультаций с украинской стороной. Также Кирби указал, что в планах Байдена нет встречи с Путиным на фоне прошедших накануне переговоров с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.