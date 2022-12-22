В США заявили о готовности Байдена встретиться с Путиным, но при одном условии
Байден встретится с Путиным, если Россия проявит "серьёзную готовность к переговорам"
Американский лидер Джо Байден готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, но лишь при наличии "серьёзной готовности" со стороны РФ. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьёзную готовность, то он определённо готов будет с ним встретиться", — сказал Кирби.
Вместе с этим он подчеркнул, что диалог с Россией состоялся бы только после проведения необходимых консультаций с украинской стороной. Также Кирби указал, что в планах Байдена нет встречи с Путиным на фоне прошедших накануне переговоров с лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
Как рассказывал Лайф, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.
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