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22 декабря, 17:39

США будут добиваться сохранения мира в Тайваньском проливе, заявил Блинкен

Несмотря на конкуренцию с Китаем, Соединённые Штаты Америки будут добиваться сохранения мира в Тайваньском проливе и сотрудничества с Пекином по отдельным вопросам. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы [с нашими союзниками] едины в приверженности сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе", — заявил он на брифинге.

По словам Блинкена, несмотря на конкуренцию с Пекином, Вашингтон делает всё, чтобы это противостояние не переросло в конфликт. В этой связи США продолжат ответственно управлять отношениями и стремиться к сотрудничеству, добавил он.

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Ранее стало известно, что США допускают возможность начала военного конфликта между Китаем и Тайванем и намерены не допустить такого развития событий. Как заявила первый замгоссекретаря Венди Шерман, потенциальный вооружённый конфликт возможен в условиях "полного контроля со стороны Си Цзиньпина".

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Getty Images / Kevin Dietsch

Оксана Попова

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