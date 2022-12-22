Более трети россиян заявили о желании улучшить жилищные условия

Более трети жителей России (37%) хотели бы улучшить жилищные условия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ. Среди желающих расширить квадратные метры оказалось больше молодых респондентов от 18 до 29 лет (45%) и людей среднего возраста от 30 до 44 лет (50%).

"Рождение детей, желание разъехаться с родителями обуславливают активный поиск возможностей "решить квартирный вопрос". Особенно если семья живёт в небольшой квартире с одной или двумя комнатами", — говорится в исследовании.

В Москве о желании улучшить жилищные условия заявили 47% респондентов. Такую потребность чаще выражают молодые (67%) и граждане среднего возраста (60%), а также проживающие в однокомнатных и двухкомнатных квартирах. Почти половина россиян (45%) заявили, что могут взять ипотеку на улучшение жилищных условий, ещё 32% готовы накопить средства на покупку жилья. В столице за первый вариант проголосовало 38%, а за второй — 25%.

В опросе, который проводился с 6 по 9 ноября 2022 года, приняли участие две тысячи человек из разных регионов страны. Дополнительная подвыборка по Москве составила одну тысячу респондентов.