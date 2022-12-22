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22 декабря, 17:57

Власти ещё одного региона отправят школьников на досрочные каникулы из-за ОРВИ и гриппа

Школьников Саратовской области досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ и гриппа

Саратовских школьников отправят на досрочные зимние каникулы с 26 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Распоряжение местных властей также распространяется на учебные заведения Энгельса и Балакова.

"24 декабря в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме пятидневной учебной недели, последний учебный день в этом году — 23 декабря", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент в Саратовской области полностью на карантин закрыто 30 школ. Отметим, что, согласно ранее утверждённому графику, каникулы в регионе должны были начаться с 29 декабря.

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А ранее Лайф сообщал, что в Петербурге более 70% учеников начальной школы ушли на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. Что касается обучающихся более старшего возраста, то почти пять тысяч подростков выбрали смешанный формат уроков в последнюю неделю года.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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