Власти ещё одного региона отправят школьников на досрочные каникулы из-за ОРВИ и гриппа
Школьников Саратовской области досрочно отправят на каникулы из-за ОРВИ и гриппа
Саратовских школьников отправят на досрочные зимние каникулы с 26 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Распоряжение местных властей также распространяется на учебные заведения Энгельса и Балакова.
"24 декабря в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме пятидневной учебной недели, последний учебный день в этом году — 23 декабря", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На данный момент в Саратовской области полностью на карантин закрыто 30 школ. Отметим, что, согласно ранее утверждённому графику, каникулы в регионе должны были начаться с 29 декабря.
А ранее Лайф сообщал, что в Петербурге более 70% учеников начальной школы ушли на каникулы из-за гриппа и ОРВИ. Что касается обучающихся более старшего возраста, то почти пять тысяч подростков выбрали смешанный формат уроков в последнюю неделю года.
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