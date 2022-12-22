Патриарх призвал клир руководствоваться интересами единства церкви в оценке действий УПЦ

Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) должны быть аккуратны в оценках действий УПЦ. В высказываниях на эту тему рекомендовано руководствоваться позицией Синода РПЦ, чтобы не навредить церковному единству. О необходимости данных мер сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на годовом Епархиальном собрании Москвы.

Предстоятель РПЦ напомнил о том, что собор украинской церкви ещё в мае удалил из устава все упоминания о русской православной церкви. В частности, в своде правил осталась лишь ссылка на грамоту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 1990 года, "которая предоставила Украинской православной церкви широкие права самоуправления".

"Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской православной церкви не выходить за границы того, что определил Священный синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили ещё более единству нашей церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестёр во Христе", — указал Патриарх.