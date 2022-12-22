Патриарх призвал клир руководствоваться интересами единства церкви в оценке действий УПЦ
Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) должны быть аккуратны в оценках действий УПЦ. В высказываниях на эту тему рекомендовано руководствоваться позицией Синода РПЦ, чтобы не навредить церковному единству. О необходимости данных мер сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на годовом Епархиальном собрании Москвы.
Предстоятель РПЦ напомнил о том, что собор украинской церкви ещё в мае удалил из устава все упоминания о русской православной церкви. В частности, в своде правил осталась лишь ссылка на грамоту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 1990 года, "которая предоставила Украинской православной церкви широкие права самоуправления".
"Всех вас прошу в ваших публичных высказываниях и оценках происходящего ныне на Украине, а также в переписке и в разговорах с клириками Украинской православной церкви не выходить за границы того, что определил Священный синод. Дабы чьи-то неосмотрительные и самоуверенные слова не повредили ещё более единству нашей церкви, не нанесли новых ран тем, кому и без того тяжко, не усугубили страдания наших братьев и сестёр во Христе", — указал Патриарх.
Напомним, служба безопасности Украины с ноября проводит рейды по объектам УПЦ. Так, обыски прошли в 14 храмах в Харьковской области, в храме УПЦ в Ивано-Франковске и у епископа Тернопольской епархии. Также обыски прошли в Киево-Печерской лавре. В СБУ это аргументировали поиском "ячейки Русского мира".
По итогам следственных мероприятий силовики опубликовали чёрный список священников УПЦ и завели уголовные дела. Также появилась информация о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, но позже эти слухи опровергли. Позже СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" в храмах УПЦ в 8 регионах Украины, а также подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков