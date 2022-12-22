В школьную программу добавили начальную военную подготовку и блок о СВО

Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования, куда вошли курсы начальной военной подготовки. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, был подписан сегодня министром Сергеем Кравцовым.

Теперь в образовательную программу включены начальная военная подготовка, а также блок про спецоперацию. Его добавят в уроки истории. Вместе с этим были также утверждены программы начального и основного общего образования.