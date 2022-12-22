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Опубликовано 22 декабря 2022, 18:43

В школьную программу добавили начальную военную подготовку и блок о СВО

Минпросвещения утвердило школьную программу с начальной военной подготовкой

Министерство просвещения РФ утвердило новую программу школьного образования, куда вошли курсы начальной военной подготовки. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, был подписан сегодня министром Сергеем Кравцовым.

"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования", — сказано в приказе.

Теперь в образовательную программу включены начальная военная подготовка, а также блок про спецоперацию. Его добавят в уроки истории. Вместе с этим были также утверждены программы начального и основного общего образования.

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Напомним, что ученики российских школ будут проходить курсы начальной военной подготовки в следующем учебном году. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, курс готовится до 1 января, затем он пройдёт апробацию. При этом занятия по начальной военной подготовке будут внеурочными. По итогам опроса, 73% россиян поддержали данное решение.

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Оксана Попова
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