Кабмин одобрил предложение о денонсации конвенции об уголовных мерах за коррупцию

Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Материалы направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную Думу.

"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — сказано в документе.