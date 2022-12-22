Кабмин одобрил предложение о денонсации конвенции об уголовных мерах за коррупцию
Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Материалы направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную Думу.
"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — сказано в документе.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ продлило несколько мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях западных санкций до конца следующего года. В эти меры поддержки также включено профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Государство частично возмещает работодателям затраты по данным направлениям.
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