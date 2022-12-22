Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 18:51

Кабмин одобрил предложение о денонсации конвенции об уголовных мерах за коррупцию

Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Материалы направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную Думу.

"Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — сказано в документе.

Бастрыкин назвал число чиновников, осуждённых за коррупцию с 2011 года

Бастрыкин назвал число чиновников, осуждённых за коррупцию с 2011 года

Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ продлило несколько мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях западных санкций до конца следующего года. В эти меры поддержки также включено профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Государство частично возмещает работодателям затраты по данным направлениям.

Обложка ©

Shutterstock / Pavels Dunaicevs

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров