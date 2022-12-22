Бортпроводники рассказали, как подготовиться к полёту с ребёнком

Бортпроводники "Аэрофлота" Полина Верас, Кристина Ольшевская и Руслан Яминов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказали, как подготовиться к перелёту с ребёнком. По их словам, некоторых малышей может легко напугать незнакомая обстановка и громкие звуки, а также закладывание ушей при взлёте и посадке.

"Первостепенно, конечно, нужно убедиться, что ребёнок готов к перелёту, что он здоров, полон сил, энергии. Но случаются разные вещи, при взлёте и посадке у пассажиров часто закладывает уши, а маленькие детки не могут об этом сказать. Поэтому мы рекомендуем мамам брать с собой бутылочку воды. <...> Обязательно нужно зевать, открывать как можно шире рот", — отметила Верас.

Бортпроводники также обратили внимание на то, что в самолётах детям часто бывает скучно, поэтому родителям необходимо заранее придумать развлечения для своего чада. К примеру, можно взять с собой планшет с мультфильмами, раскраски, книги или игрушки. Также они затронули тему питания. Зачастую родители почему-то считают, что дети, которые дома возмущаются из-за еды, вдруг согласятся съесть что-нибудь из самолётного меню. Вероятнее всего, малыши попросту будут капризничать ещё больше. В связи с этим взрослым рекомендуют заранее заказать специальное питание на борту. Кроме того, следует помнить, что дети легко перенимают настроение родителей. Если они будут нервничать, то ребёнку тоже будет не по себе, резюмировали эксперты.