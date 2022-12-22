Сенат США разрешил изымать активы бизнесменов из России в пользу Украины

Сенат США проголосовал за возможность передачи Украине замороженных активов российских бизнесменов. В законопроект о федеральном бюджете на 2023 год будет внесена соответствующая поправка.

"Сенат единогласно одобрил <…> поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине", — написал на своей странице в "Твиттере" журналист телеканала "Си-Спэн" Крейг Каплан.

Он уточнил, что средства будут использованы "для гуманитарной и военной помощи". Итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит позднее.