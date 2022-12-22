Немецкий политик счёл беженцев с Украины недостойными жить в германских спортзалах
Депутат из ФРГ Витчас: Беженцы с Украины недостойны жить в немецких спортзалах
Украинские беженцы не должны размещаться в пунктах временного проживания, в том числе в спортзалах. Такое заявление прозвучало во время рождественского обращения немецкого депутата от Христианско-демократического союза и главы администрации района Баутцена Удо Витчаса. Из-за своих слов он тут же оказался в центре скандала, пишет портал MDR.
"Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики", — произнёс Витчас.
Он заявил, что нельзя предоставлять жильё людям, которые не знакомы с немецкой культурой и правилами, потому что это угрожает всему обществу. Такое заявление было встречено в штыки руководством ХДС. Генеральный секретарь партии Марио Чая заявил, что политическая организация не поддерживает высказанных Витчасом идей.
Ранее немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Германия не готова к большому наплыву беженцев с Украины, которые начнут активно приезжать в страну и ЕС ближайшей зимой.
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