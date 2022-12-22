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22 декабря, 19:59

Немецкий политик счёл беженцев с Украины недостойными жить в германских спортзалах

Депутат из ФРГ Витчас: Беженцы с Украины недостойны жить в немецких спортзалах

Украинские беженцы не должны размещаться в пунктах временного проживания, в том числе в спортзалах. Такое заявление прозвучало во время рождественского обращения немецкого депутата от Христианско-демократического союза и главы администрации района Баутцена Удо Витчаса. Из-за своих слов он тут же оказался в центре скандала, пишет портал MDR.

"Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики", — произнёс Витчас.

Он заявил, что нельзя предоставлять жильё людям, которые не знакомы с немецкой культурой и правилами, потому что это угрожает всему обществу. Такое заявление было встречено в штыки руководством ХДС. Генеральный секретарь партии Марио Чая заявил, что политическая организация не поддерживает высказанных Витчасом идей.

В Германии беженцев с Украины разместят в контейнерах с буквами Z

В Германии беженцев с Украины разместят в контейнерах с буквами Z

Ранее немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Германия не готова к большому наплыву беженцев с Украины, которые начнут активно приезжать в страну и ЕС ближайшей зимой.

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Анатолий Симоненко

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