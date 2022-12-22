Немецкий политик счёл беженцев с Украины недостойными жить в германских спортзалах

Украинские беженцы не должны размещаться в пунктах временного проживания, в том числе в спортзалах. Такое заявление прозвучало во время рождественского обращения немецкого депутата от Христианско-демократического союза и главы администрации района Баутцена Удо Витчаса. Из-за своих слов он тут же оказался в центре скандала, пишет портал MDR.

"Не в наших интересах жертвовать развитием национального спорта ради миграционной политики", — произнёс Витчас.

Он заявил, что нельзя предоставлять жильё людям, которые не знакомы с немецкой культурой и правилами, потому что это угрожает всему обществу. Такое заявление было встречено в штыки руководством ХДС. Генеральный секретарь партии Марио Чая заявил, что политическая организация не поддерживает высказанных Витчасом идей.