ЕС окончательно утвердил потолок цен на газ
Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180
ЕС официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тыс. или 134 тысячи рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", — отмечается в документе.
После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Если стоимость опустится ниже €180 за Мвт·ч, он может быть механически отключён. Либо его нейтрализуют вручную, если ЕК сочтёт, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности ЕС.
Ранее Лайф писал, что власти Нидерландов не поддерживают решение Евросоюза о введении потолка цен на газ в его нынешнем виде. Об этом сообщил министр по вопросам климата и энергетической политики королевства Роб Джеттен.
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