ЕС окончательно утвердил потолок цен на газ

ЕС официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт·ч (примерно €1,85 тыс. или 134 тысячи рублей за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

"Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", — отмечается в документе.

После активации механизм коррекции цен будет действовать в течение 20 дней. Если стоимость опустится ниже €180 за Мвт·ч, он может быть механически отключён. Либо его нейтрализуют вручную, если ЕК сочтёт, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий энергобезопасности ЕС.