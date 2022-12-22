Патриарх Кирилл объяснил, почему РПЦ против абортов

Аборты представляют собой издевательство над самой идеей прав человека. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на ежегодном Епархиальном собрании Москвы. Его доклад опубликован на сайте РПЦ.

"К сожалению, продолжает сохраняться в нашем обществе опасное убеждение, согласно которому прерывание зачавшейся жизни относится к правам человека. Это просто издевательство над самой идеей прав человека. Но сейчас этой темой — правами человека — очень многое прикрывается, в том числе разного рода греховное и даже асоциальное поведение", — пояснил патриарх свою точку зрения.

Он отметил, что зачастую по сути живой, но пока ещё не родившийся беззащитный человек считается препятствием к комфортной жизни, а также источником неудобств, который можно без труда устранить. Вместе с тем патриарх подчеркнул, что в общественном сознании совершение аборта стало чем-то почти бытовым. В связи с этим он выразил обеспокоенность, что некоторые врачи сами подталкивают женщин к аборту, даже когда на это нет медицинских показаний. Даже их наличие порой является сомнительным аргументом.

Патриарх Кирилл напомнил, что РПЦ уже порядка семи лет настаивает на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, так как считает, что аборт — это не лечебная процедура, а вынашивание ребёнка — не болезнь.