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22 декабря, 20:51

Иран предупредил Украину о границах его терпения

МИД Ирана — об обвинениях со стороны Украины: Терпение небезгранично

Власти Ирана осуждают президента Украины Владимира Зеленского за "необоснованные обвинения" в адрес Тегерана. Об этом говорится в официальном telegram-канале министерства. Киев продолжает настаивать, будто Тегеран поставляет России беспилотники.

В ведомстве подчеркнули, что Иран не раз реагировал на "необоснованные обвинения украинских властей в отношении претензий к беспилотникам". Там вновь подчеркнули, что не поставляли никакой военной техники ни одной стороне конфликта.

В офисе Зеленского предложили ударить по Ирану

В офисе Зеленского предложили ударить по Ирану

"Стратегическое терпение Ирана в отношении необоснованных обвинений не будет безграничным", — подчеркнул представитель МИД Насер Канани Чафи.

Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому извлечь урок из судеб лидеров стран, которые "радовались поддержке США".

Песков назвал фейком публикацию WP о поставках беспилотников Ирана в Россию

Песков назвал фейком публикацию WP о поставках беспилотников Ирана в Россию

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высказался, что заявления стран Запада о якобы поставках иранских беспилотников России для применения на Украине — это лишь искусственный повод для оказания давления на Москву и Тегеран.

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Telegram / MFAIran

Андрей Григорьев

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