Иран предупредил Украину о границах его терпения
МИД Ирана — об обвинениях со стороны Украины: Терпение небезгранично
Власти Ирана осуждают президента Украины Владимира Зеленского за "необоснованные обвинения" в адрес Тегерана. Об этом говорится в официальном telegram-канале министерства. Киев продолжает настаивать, будто Тегеран поставляет России беспилотники.
В ведомстве подчеркнули, что Иран не раз реагировал на "необоснованные обвинения украинских властей в отношении претензий к беспилотникам". Там вновь подчеркнули, что не поставляли никакой военной техники ни одной стороне конфликта.
"Стратегическое терпение Ирана в отношении необоснованных обвинений не будет безграничным", — подчеркнул представитель МИД Насер Канани Чафи.
Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому извлечь урок из судеб лидеров стран, которые "радовались поддержке США".
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высказался, что заявления стран Запада о якобы поставках иранских беспилотников России для применения на Украине — это лишь искусственный повод для оказания давления на Москву и Тегеран.
Telegram / MFAIran