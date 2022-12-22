Иран предупредил Украину о границах его терпения

Власти Ирана осуждают президента Украины Владимира Зеленского за "необоснованные обвинения" в адрес Тегерана. Об этом говорится в официальном telegram-канале министерства. Киев продолжает настаивать, будто Тегеран поставляет России беспилотники.

В ведомстве подчеркнули, что Иран не раз реагировал на "необоснованные обвинения украинских властей в отношении претензий к беспилотникам". Там вновь подчеркнули, что не поставляли никакой военной техники ни одной стороне конфликта.

"Стратегическое терпение Ирана в отношении необоснованных обвинений не будет безграничным", — подчеркнул представитель МИД Насер Канани Чафи.

Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому извлечь урок из судеб лидеров стран, которые "радовались поддержке США".