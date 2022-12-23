Было видно за километры: Мощный взрыв разнёс газохранилище в Марокко
На газохранилище в городе Мохаммедия в Марокко прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел на газохранилище в портовом городе Мохаммедия в Марокко. По предварительным данным, сдетонировали несколько резервуаров. Сколько человек пострадало — пока неизвестно.
Взрыв на газохранилище в Марокко. Видео © alyaoum24 / Twitter / @B667i / @junior586728801 /
Как сообщает местное агентство alyaoum24, пламя этого мощного взрыва было видно за километры. Горожан оно очень напугало. На видео, появившихся в Сети, слышны крики ужаса. На некоторых роликах видно, что во время детонации возле резервуаров работали пожарные. Движение в части города перекрыто.
Ранее Лайф писал, что на видео попал момент ужасающего взрыва в коттедже в Мензелинске. Житель Татарстана попал в реанимацию после взрыва в своём доме, который оказался такой силы, что крышу подбросило на несколько метров.