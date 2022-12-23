Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 декабря, 23:11

Силуанов объяснил, почему стал резко дешеветь рубль

Силуанов связал ослабление рубля с ростом импорта в Россию

Ослабление рубля, которое наблюдается сейчас, связано в основном с ростом импорта в Россию. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он уточнил также, что ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие.

"Курс плавающий рубля. <...> Импорт во-первых пошёл более активно. В первую очередь за счёт этого", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о причинах снижения курса рубля.

Силуанов также ответил на вопрос о возможном снижении экспортных доходов. Он считает, что "ограничения, которые были введены на нефть и на газ с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но "наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие", полагает министр.

Экономист спрогнозировал "якорный" курс доллара до конца года

Экономист спрогнозировал "якорный" курс доллара до конца года

Ранее же Лайф рассказывал, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая текущего года.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров