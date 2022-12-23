Силуанов объяснил, почему стал резко дешеветь рубль

Ослабление рубля, которое наблюдается сейчас, связано в основном с ростом импорта в Россию. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он уточнил также, что ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие.

"Курс плавающий рубля. <...> Импорт во-первых пошёл более активно. В первую очередь за счёт этого", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о причинах снижения курса рубля.

Силуанов также ответил на вопрос о возможном снижении экспортных доходов. Он считает, что "ограничения, которые были введены на нефть и на газ с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но "наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие", полагает министр.