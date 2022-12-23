Украина получила разрешение Запада на печать миллиардов гривен

Международный валютный фонд (МВФ) разрешил Киеву напечатать 50 миллиардов гривен в следующем году при нехватке финансирования из-за рубежа. Это эквивалентно $1,36 миллиарда по курсу украинского Нацбанка. При негативном сценарии развития ситуации, стране могут понадобиться $57 миллиардов, считают в МВФ.

Меморандум, подписанный между Киевом и МВФ, определяет действия Украины, необходимые для получения кредита на сумму до $20 миллиардов. Организация требует сократить поддержку бюджета, отменить льготы, предоставленные малому бизнесу, провести "прозрачный" отбор членов наблюдательного совета энергокомпании "Нафтогаз" и так далее. В документе отмечается, что "риски остаются чрезвычайно высокими", а "следующие несколько месяцев выглядят чрезвычайно сложными" для экономики страны.

В меморандуме также сказано, что Украинским властям предстоит адаптироваться к быстро изменяющимся обстоятельствам. В конце ноября Нацбанк Украины отчитался что за девять месяцев было напечатано 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму регулятор выкупил облигации внутреннего займа Министерства финансов, что до начала конфликта было запрещено. Эта форма эмиссии вызвала рост инфляции, в октябре она достигла 26,6%, в ноябре — 26,5% годовых.