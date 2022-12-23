ЕС решил придержать предназначенные для Венгрии миллиарды евро

Еврокомиссия приняла решение заблокировать перечисление Венгрии 22 миллиардов евро. Об этом узнало агентство Reuters. Эти деньги страна должна была получить из европейских фондов сплочённости, но у ЕС есть вопросы к властям страны по поводу ряду вопросов, в том числе по правам сексуальных меньшинств, реформе тюрем.

Как пишет агентство, решение заблокировать перечисление было принято, так как ЕК и Будапешт подписали соглашение о партнёрстве. В нём подробно описывается, куда пойдут деньги из бюджета ЕС в рамках оперативных программ, предложенных Венгрии.

Эти 22 миллиарда евро — деньги которые Венгрия должна получить из долгосрочного бюджета ЕС в период по 2027 год. Будапешт рассчитывал, что направит их на образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железных дорог, расширения доступа к связи и так далее.

"Европейская комиссия считает, что горизонтальное благоприятное условие по Хартии ЕС по правам человека еще не выполнено. Это означает, что ЕК не может компенсировать расходы (Венгрии). Мы будем продолжать работать с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию", — заявила агентству еврокомиссар по вопросам сплочённости и реформ Элиза Феррейра.

Пока Венгрии предлагается 1,5% даннной суммы в виде предварительного финансирования, а также ещё немного в виде технической помощи для подготовки проектов.