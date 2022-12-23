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22 декабря, 21:48

Проект "Народы Москвы" победил на всероссийском конкурсе

Проект газеты "Вечерняя Москва" "Народы Москвы" завоевал победу на Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Экспертной комиссии предстояло выбрать из примерно 500 заявок, поступивших из 74 регионов России. Редакционная программа победила в номинации "Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений".

Проект "Народы Москвы" успешно стартовал в редакции восемь лет назад. Это ежемесячная специальная вкладка в прессе и одноимённый ежегодный городской праздник. Там освещают ключевые события, направленные на укрепление межнационального мира и сохранение традиций представителей разных народов в Москве, рассказывают об адаптации и интеграции трудовых мигрантов, рассказывают истории успеха представителей разных национальностей и многое другое.

В рамках городского праздника проходит концерт с народными песнями, танцами и знакомят жителей столицы со своей культурой. Проект стал актуальным для жителей города и нашёл отклик в сердцах москвичей, так как в столице проживают представители более 160 народностей.

Награждение победителей состоится в июне 2023 года на IV Общероссийской конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора".

На Поклонной горе прошёл праздник "Народы Москвы"

На Поклонной горе прошёл праздник "Народы Москвы"

Ранее Лайф писал, что главный редактор "Вечерней Москвы" стал победителем конкурса "Золотой гонг" в номинации "Редактор года". Ежегодно лучшим из лучших вручают статуэтку в виде древнегреческой богини Ириды, вестницы богов.

Обложка ©

"Вечерняя Москва"

Арина Родионова

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