Проект "Народы Москвы" победил на всероссийском конкурсе

Проект газеты "Вечерняя Москва" "Народы Москвы" завоевал победу на Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Экспертной комиссии предстояло выбрать из примерно 500 заявок, поступивших из 74 регионов России. Редакционная программа победила в номинации "Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений".

Проект "Народы Москвы" успешно стартовал в редакции восемь лет назад. Это ежемесячная специальная вкладка в прессе и одноимённый ежегодный городской праздник. Там освещают ключевые события, направленные на укрепление межнационального мира и сохранение традиций представителей разных народов в Москве, рассказывают об адаптации и интеграции трудовых мигрантов, рассказывают истории успеха представителей разных национальностей и многое другое.

В рамках городского праздника проходит концерт с народными песнями, танцами и знакомят жителей столицы со своей культурой. Проект стал актуальным для жителей города и нашёл отклик в сердцах москвичей, так как в столице проживают представители более 160 народностей.

Награждение победителей состоится в июне 2023 года на IV Общероссийской конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора".