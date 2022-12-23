МИД посоветовал США не доводить до прямого столкновения с Россией

В Москве надеются, что властям Соединённых Штатов хватит разума не довести ситуацию до прямого столкновения с Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Остаётся лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями", — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что именно Вашингтон "запустил маховик" разрушения отношений с Россией. США выбрали путь самоизоляции от Москвы, а теперь "пытаются перевести стрелки", будто это не их работа. Дарчиев заверил, что Москва не намерена первой делать шаг к разрыву отношений с США.

"Но злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора, не потерпим", — подчеркнул дипломат.