Названы самые популярные у угонщиков марки автомобилей

Наиболее угоняемыми автомобилями в 2022 году стали машины марок Hyundai, Kia и Lada, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). При этом общая статистика угонов застрахованных автомобилей снизилась в два раза, уточнили там: 746 случаев в этом году против более полутора тысяч в 2021-м.

Как пишет газета "Известия", основной причиной этого, по мнению вице-президента ВСС Сергея Ефремова, стало закрытие границ в связи с санкциями со стороны Европы — угнанные машины стало невозможно переправлять в другие страны, где их легче сбывать. В то же время, в ГУ МВД к данным от страховых компаний относятся со скепсисом — там считают количество выплат по каско, а значит, такая ситуация может говорить и о падении продаж самих полисов.

Вместе с тем, как сообщают другие собеседники издания, к концу этого года стали вновь фиксироваться кражи легкосъёмных деталей — зеркал, фар и так далее. Причина — увеличение цен на запчасти. Ситуация усложняется тем, что на краденые вещи будет спрос, прогнозируют специалисты.

"В следующем году российский рынок планируется заполнить китайскими автомобилями, но ведь старые машины никуда не исчезнут и их надо обслуживать чаще, чем новые. <...> С учётом повышенного спроса на машины с пробегом количество краж увеличится многократно", — спрогнозировал майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.