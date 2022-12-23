Немецкие "Зелёные" выдвинули требования Шольцу о помощи Украине

В Германии члены партии "Зелёные" решили надавить на канцлера Олафа Шольца, потребовав отправить Украине немецкие танки. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на политиков.

"После объявления США о том, что они поставят Украине комплексы Patriot, "Зелёные" усиливают давление на канцлера Олафа Шольца (СДПГ), чтобы тот расширил германскую помощь в области вооружений", — уточняет издание.

И это при том, что ранее Шольц заявлял о нежелании эскалации между НАТО и Россией, говорил, что ФРГ не станет стороной конфликта на Украине. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт впоследствии заявил, что в стране нет доступных систем ПВО Patriot для Украины, но порадовался, что США готовы отправить таковые Киеву.

По мнению представителя "Зелёных" Сары Нанни, уполномоченной от партии по делам обороны в бундестаге, Берлину необходимо качественно скорректировать свою военную поддержку. В том числе это касается поставки боевых танков и бронетранспортёров.