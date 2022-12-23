Украинцы попросили эстонцев не пугать беженцев фейерверками

Конгресс украинцев Эстонии попросил местную общественность сократить, либо целиком отказаться от использования рождественских и новогодних фейерверков. Там считают, что взрывы петард будут лишать украинских беженцев чувства покоя, пишет издание Postimees. По словам представителей конгресса, они борются за то, чтобы украинцы ощущали себя в Эстонии в безопасности.

"Каждая ракета фейерверка убивает это возрождённое чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", — передаёт Postimees обращение конгресса.

Там рассказали, что помогают беженцам адаптироваться, покупают вещи первой необходимости. И из-за фейерверков якобы "хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье".