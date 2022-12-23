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22 декабря, 22:39

Украинцы попросили эстонцев не пугать беженцев фейерверками

Postimees: Конгресс украинцев Эстонии попросил запретить фейерверки

Конгресс украинцев Эстонии попросил местную общественность сократить, либо целиком отказаться от использования рождественских и новогодних фейерверков. Там считают, что взрывы петард будут лишать украинских беженцев чувства покоя, пишет издание Postimees. По словам представителей конгресса, они борются за то, чтобы украинцы ощущали себя в Эстонии в безопасности.

"Каждая ракета фейерверка убивает это возрождённое чувство покоя и трезвого ума. Мы хотели бы попросить отменить фейерверки в этом году", — передаёт Postimees обращение конгресса.

Там рассказали, что помогают беженцам адаптироваться, покупают вещи первой необходимости. И из-за фейерверков якобы "хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье".

В Эстонии бизнес счёл проблемы украинских беженцев ерундой

В Эстонии бизнес счёл проблемы украинских беженцев ерундой

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично отреагировала на отказ Эстонии принять новую волну беженцев с Украины. По её словам, для описания данной ситуации прекрасно подойдут песни российской певицы Полины Гагариной: "Спектакль окончен".

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Wikipedia \ Ivar Leidus

Анатолий Симоненко

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