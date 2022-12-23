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22 декабря, 23:03

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги, победив "Ливерпуль"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги со счётом 3:2. От команды-победителя голы забили Эрлинг Холанд (на 10-й минуте), Рияд Марез (на 47-й), Натан Аке (на 58-й). От "Ливерпуля" — Фабиу Карвалью (на 20-й) и Мохаммед Салах (на 48-й).

"Манчестер Сити" стал последним участником четвертьфинала Кубка английской лиги. Туда также вышли "Чарльтон", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Ноттингем", "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон". Кто с кем будет играть, станет ясно после жеребьёвки.

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mancity.com

Анатолий Симоненко

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