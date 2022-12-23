Вирусолог назвал болезнь, которая сейчас опаснее коронавируса

Вирус гриппа сейчас стал опаснее коронавируса, так как против него не сформирован популяционный иммунитет. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

"В моменте грипп опаснее ковида, и мы об этом говорили ещё летом. Уже тогда начали говорить, что большую опасность будут представлять вирусы гриппа, а не вирус SARS-CoV-2, которым мы уже массово переболели, и у нас сформировался популяционный иммунитет, — сказал он в интервью URA.RU.

Вирусолог добавил, что за время пандемии ковида иммунитет людей к вирусам гриппа ослаб, упал ниже определённого порога. Вероятность эпидемии стала высокой, и это случилось.

Павел Волчков пояснил, что эпидемия переносится легче только за счёт популяционного иммунитета, который, например, может быть сформирован вакцинацией. Так, благодаря коллективному иммунитету удалось повысить степень всеобщей устойчивости к SARS-CoV-2.