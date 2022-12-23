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23 декабря, 00:14

Инвестстратег объяснил, когда прекратится падение рубля

Инвестстратег Бахтин: Снижение курса рубля прекратится при балансе на валютном рынке

Когда продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, курс рубля прекратит падение по отношению к доллару и евро. Об этом заявил инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Он напомнил, что из-за санкций произошло сокращение нефтяного экспорта, одновременно традиционно перед Новым годом вырос импорт. Также в декабре всегда увеличиваются бюджетные расходы, компании навёрстывают упущенное до конца года.

"Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ", — сказал Бахтин в интервью агентству "Прайм".

Бахтин допустил, что доллар какое-то время будет держаться около отметки 75 рублей, но налоговый период в декабре и перепроданность российской валюты вернут курс к 70 рублям. В начале следующего года, по его словам, этот уровень сохранится.

Экономист спрогнозировал "якорный" курс доллара до конца года

Экономист спрогнозировал "якорный" курс доллара до конца года

Ранее Лайф писал, что Силуанов объяснил, почему стал резко дешеветь рубль. Глава Минфина РФ заявил, что это связано в основном с ростом импорта в Россию.

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Freepik

Арина Родионова

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