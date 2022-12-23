Инвестстратег объяснил, когда прекратится падение рубля

Когда продавцы и покупатели валюты найдут новый баланс, курс рубля прекратит падение по отношению к доллару и евро. Об этом заявил инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Он напомнил, что из-за санкций произошло сокращение нефтяного экспорта, одновременно традиционно перед Новым годом вырос импорт. Также в декабре всегда увеличиваются бюджетные расходы, компании навёрстывают упущенное до конца года.

"Подкосить устойчивость нацвалюты могли и сообщения о послаблениях валютных барьеров ЦБ", — сказал Бахтин в интервью агентству "Прайм".

Бахтин допустил, что доллар какое-то время будет держаться около отметки 75 рублей, но налоговый период в декабре и перепроданность российской валюты вернут курс к 70 рублям. В начале следующего года, по его словам, этот уровень сохранится.