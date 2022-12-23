Байден пожаловался на злую политику в США
Байден заявил, что политика США стала злой, а Америка разделённой
Президент США Джо Байден, выступая с рождественским обращением к нации, выразил критическое отношение к американской политике. Лидер Штатов посетовал на то, что она стала злой и пристрастной.
"Наша политика стала такой сердитой, такой злой, такой пристрастной… Мы слишком часто видим друг в друге врагов, а не соседей", — сказал американский президент.
Он подчеркнул, что американцы стали разделены. Лидер США добавил, что немало стало тех, кто может страдать в Рождество, чувствовать себя одиноким. Он выразил надежду на то, что "все мы будем присматривать друг за другом".
Ранее Байден допустил очередную нелепую оговорку. На этот раз — на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидер Штатов не выговорил слово Ukrainian. У него вышло так, будто он говорит о "народе Урана", а не об украинцах.
Flickr / The White House