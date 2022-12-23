Раскрыто число погибших в России от преступлений

В России за последние 11 месяцев в результате преступлений погибло почти 20 тысяч человек. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, пишет ТАСС, ссылаясь на отчёты МВД РФ о состоянии преступности за январь — ноябрь 2022 года.

"В результате преступных посягательств погибло 19,6 тыс. человек, что на 9,6% меньше, чем в 2021 году, здоровью 29,8 тыс. человек причинён тяжкий вред (на 1,2% меньше, чем в прошлом году)", — указано в отчётах.

Для сравнения, статистика за январь-ноябрь 2021 года показывает 21,6 тыс. погибших от преступлений, получивших тяжкий вред здоровью — 30,1 тыс. человек. Ещё годом ранее погибших насчитывалось 20,9 тыс. человек, а тех, чьё здоровье пострадало — 32,7 тыс. человек.

В этом году в России было зарегистрировано 1823 тыс. преступлений, а это на 1,6% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Больше нарушать закон стали в 29 регионах, меньше — в 56.