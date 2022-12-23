"Поганые цвета!": "Украинизированный" флаг США разозлил американцев

Пользователи соцсети Twitter злобно набросились с критикой на постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу из-за его твита. Это случилось после того, как тот опубликовал изображение флага США в жёлто-голубых тонах.

Первый вариант "украинизированного" флага США от Кислицы. Фото © Twitter / SergiyKyslytsya

"Наш флаг не просто так красного, белого и синего цветов. Держи подальше от нашего флага свои поганые цвета", "Эй, ребята! Можете объяснить? Украинские чиновники позволяют себе осквернять флаг США", — написали читатели публикации.

Второй вариант флага США, опубликованного Кислицей. Фото © Twitter / SergiyKyslytsya

Некоторые сыронизировали, что "с маленькими жёлтыми свастиками было бы намного красивее". Кто-то предложил вариант со знаками доллара вместо звёздочек, третьи потребовали, чтобы "преступники" убрали руки прочь от карманов обычных американцев.

После того как публикацию Кислицы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, дипломат опубликовал ещё одно изображение, в этот раз он последовал совету читателя и вместо звёзд разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. И вызвал вторую волну гнева. Десятки людей выразили возмущение действиями украинского деятеля с государственной символикой другой страны и сочли их оскорбительными. Они попросили его оставить американский флаг в покое.