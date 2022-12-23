В Китае назвали цель поставок американского оружия Украине

Продолжая поставлять Украине вооружение, США хотят ослабить Россию и Европу. Такое мнение выразили китайские политические эксперты в статье газеты Global Times. Они считают, что такими поставками американские власти затягивают кризис в ЕС. Как отметил военный эксперт Сун Чжунпин, Европа находится в конкурентных отношениях с Вашингтоном с точки зрения экономики.

"США не нужно платить слишком большую цену, Украина — это цена, которую они хотели бы заплатить за реализацию такой замечательной стратегии", — заявил Сун Чжунпин.

Так как кризис непосредственно влияет на экономику европейских стран, они в большей степени сомневаются в отношении необходимости поддержки Украины, считает Сун Чжунпин. Он полагает, что ухудшение экономической ситуации и социальных проблем усиливает усталость европейских стран от войны. Поэтому, отмечает автор статьи, голосов, которые ставят под сомнение помощь Киеву или возражают против неё, в будущем будет больше.

А научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун назвал это "важной мерой для поддержания системы глобальной гегемонии США". Он уверен, что конфликт между Москвой и Киевом зашёл в тупик и сейчас Украина сталкивается с нехваткой военной техники.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский запрашивает больше оружия у США и Европы, чтобы его страна могла продолжать упорствовать", — полагает Чжан Хун.