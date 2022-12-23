Маск решил разобраться, почему пользователя Twitter заблокировали за пост о Зеленском
Бизнесмен Илон Маск заявил, что выяснит, по какой причине принадлежащая ему соцсеть Twitter заблокировала одного из пользователей, написавшего недовольный пост о визите Зеленского в Конгресс США.
Автор опубликовал фото с изображением вице-президента Камалы Харрис и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которые растягивали украинский флаг за спиной Зеленского, а тот выступал с трибуны в свитере цвета хаки. Пользователь заявил, что мечтал бы видеть лидеров, ставящих Штаты на первое место, после чего почти молниеносно был забанен. Правда, сейчас его пост уже доступен.
"Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования", — заявил Маск.
Напомним, в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.
Wikipedia / NORAD and USNORTHCOM