Маск решил разобраться, почему пользователя Twitter заблокировали за пост о Зеленском

Бизнесмен Илон Маск заявил, что выяснит, по какой причине принадлежащая ему соцсеть Twitter заблокировала одного из пользователей, написавшего недовольный пост о визите Зеленского в Конгресс США.

Автор опубликовал фото с изображением вице-президента Камалы Харрис и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которые растягивали украинский флаг за спиной Зеленского, а тот выступал с трибуны в свитере цвета хаки. Пользователь заявил, что мечтал бы видеть лидеров, ставящих Штаты на первое место, после чего почти молниеносно был забанен. Правда, сейчас его пост уже доступен.

"Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования", — заявил Маск.