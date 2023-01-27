Под Читой задержали отчима, подозреваемого в избиении трёхлетнего пасынка

Полицейские в Забайкальском крае в ночь на 27 января задержали в посёлке Новокручининском мужчину, подозреваемого в периодических избиениях пасынка. Об этом сообщает "Чита.Ру" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Мужчину доставили в отдел для проведения допроса.

По данным следствия, отчим избил трёхлетнего мальчика 25 января, находясь в посёлке Дарасун Карымского района, после чего ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Краевую детскую клиническую больницу. Случилось это, когда мать малыша находилась в роддоме. Удалось установить, что мужчина периодически избивал ребёнка на протяжении двух лет.