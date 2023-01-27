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27 января, 01:49

Япония запретила продавать России роботов и вакцины

Япония объявила о новых санкциях против России

Власти Японии приняли решение ввести дополнительные санкции против России, в том числе расширить экспортные ограничения. Об этом сообщили в кабинете министров Страны восходящего солнца.

Токио расширил перечень подсанкционных физических лиц. В частности, туда попали уполномоченный при президенте РФ Мария ЛьвоваБелова, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. В целом в списке 22 физических лица и три организации. Последние — это корпорация "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "КаМАЗ".

Что касается экспортных ограничений, то под них попали 49 компаний. В Россию запрещена продажа в том числе радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и газа, а также вакцин и медицинского оборудования.

Посольство отметило несгибаемость России в условиях санкций

Посольство отметило несгибаемость России в условиях санкций

Напомним, что днём ранее США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. В частности, против персон и компаний, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, США объявили "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.

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ТАСС \ EPA \ FRANCK ROBICHON

Андрей Григорьев

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