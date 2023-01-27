Посольство отметило несгибаемость России в условиях санкций

Россия успешно сопротивляется попыткам Вашингтона навязать угодную США линию поведения, тем более что такие "проверки на прочность" Москве не в новинку. Об этом заявили в Посольстве РФ в Соединённых Штатах, комментируя очередной пакет антироссийских санкций от США.

"При этом с каждой новой волной экономических барьеров становится очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода. Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. "Проверки на прочность" нам не в новинку", — говорится в комментарии диппредставительства.

Там выразили убеждённость в том, что от постоянно усиливающихся санкций страдают прежде всего зарубежные предприниматели и коммерческие компании. У них всё меньше возможностей взаимовыгодно сотрудничать с партнёрами из России.

"Наш рынок, невзирая на санкции, остаётся привлекательным — в том числе и для иностранных инвесторов. Адаптируется к новым условиям", — подчеркнули в посольстве.

Там заверили, что Россия остаётся открытой для налаживания деловых контактов. Но при условии, что будут соблюдаться правила рынка и конкуренции.