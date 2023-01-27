Посольство отметило несгибаемость России в условиях санкций
Посольство РФ: Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения
Россия успешно сопротивляется попыткам Вашингтона навязать угодную США линию поведения, тем более что такие "проверки на прочность" Москве не в новинку. Об этом заявили в Посольстве РФ в Соединённых Штатах, комментируя очередной пакет антироссийских санкций от США.
"При этом с каждой новой волной экономических барьеров становится очевиднее неэффективность и абсурдность подобного подхода. Россия успешно противостоит попыткам навязать угодную США линию поведения. "Проверки на прочность" нам не в новинку", — говорится в комментарии диппредставительства.
Там выразили убеждённость в том, что от постоянно усиливающихся санкций страдают прежде всего зарубежные предприниматели и коммерческие компании. У них всё меньше возможностей взаимовыгодно сотрудничать с партнёрами из России.
"Наш рынок, невзирая на санкции, остаётся привлекательным — в том числе и для иностранных инвесторов. Адаптируется к новым условиям", — подчеркнули в посольстве.
Там заверили, что Россия остаётся открытой для налаживания деловых контактов. Но при условии, что будут соблюдаться правила рынка и конкуренции.
Напомним, 26 января США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. В частности, против персон и компаний, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, США объявили "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв