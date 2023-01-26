США назвали условия для смягчения антироссийских санкций

Власти США готовы рассматривать возможности смягчения антироссийских санкций при серьёзных переговорах по Украине и вывода войск из страны. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"В контексте российского решения вести переговоры серьёзно, вывести свои силы из Украины и вернуть территории я бы, разумеется, выступала в поддержку", — сказала Нуланд во время слушаний в Конгрессе.

Она также добавила, что аналогичной позиции придерживается и госсекретарь США Энтони Блинкен.