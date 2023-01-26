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26 января, 17:21

США назвали условия для смягчения антироссийских санкций

Нуланд: США готовы смягчить санкции против России при серьёзных переговорах по Украине

Власти США готовы рассматривать возможности смягчения антироссийских санкций при серьёзных переговорах по Украине и вывода войск из страны. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"В контексте российского решения вести переговоры серьёзно, вывести свои силы из Украины и вернуть территории я бы, разумеется, выступала в поддержку", — сказала Нуланд во время слушаний в Конгрессе.

Она также добавила, что аналогичной позиции придерживается и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

Ранее Лайф сообщал, что США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. В частности, рестрикции затронули персон и компании, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК "Вагнер" и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, Минфин США объявил "Вагнер" транснациональной криминальной организацией.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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