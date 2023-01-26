Нуланд заявила, что США не успеют отправить танки на Украину к весне

США не успеют передать танки Киеву к весне, когда возможна активизация боевых действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в Сенате.

"Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя", — отметила она.