Нуланд заявила, что США не успеют отправить танки на Украину к весне
США не успеют передать танки Киеву к весне, когда возможна активизация боевых действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в Сенате.
"Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя", — отметила она.
Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams. В американской администрации отметили, что на это потребуются месяцы, а не недели.
Обложка ©
Getty Images / Omar Marques