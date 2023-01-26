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26 января, 17:07

Нуланд заявила, что США не успеют отправить танки на Украину к весне

США не успеют передать танки Киеву к весне, когда возможна активизация боевых действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в Сенате.

"Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя", — отметила она.

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Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams. В американской администрации отметили, что на это потребуются месяцы, а не недели.

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Getty Images / Omar Marques

Варвара Романова

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