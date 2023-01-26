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26 января, 16:59

Рябков: Контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений РФ и США

Контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений между РФ и США, к чему привели действия Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с газетой "Коммерсант".

"Столкнувшись с решительным отпором, оказанным нами Западу на Украине, США заморозили двусторонний стратдиалог. Сделали они это, по всей видимости, в попытке оказать дополнительное политическое давление на нашу страну. Поэтому да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений", — отметил дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что Россия не отказывается обсуждать с США этот вопрос. Однако зашкаливающая агрессивность Вашингтона, который сделал ставку на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против Москвы гибридной войне, делает практическим невозможным конструктивное и плодотворное ведение дел.

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Ранее Рябков заявил, что поставляемая Киеву западная помощь будет перемолота. Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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